Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Montagmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 33,75 EUR.

Die Infineon-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 33,75 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 33,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,10 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 424.089 Aktien.

Am 13.06.2024 markierte das Papier bei 38,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,99 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,80 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 17,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,348 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 39,22 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 12.11.2024. Infineon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,57 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,92 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 10.02.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags fester

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester