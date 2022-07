Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag stärker

Um 21.07.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 24,99 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 25,18 EUR. Mit einem Wert von 25,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 610.683 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR an. Gewinne von 43,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 20,87 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 37,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 09.05.2022. In Sachen EPS wurden 0,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,24 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3.298,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.700,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,15 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Infineon.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

