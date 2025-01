Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 34,21 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 34,21 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 34,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 638.214 Infineon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,81 EUR) erklomm das Papier am 13.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,348 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 39,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 12.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,57 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,54 Prozent auf 3,92 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.02.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 10.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Infineon.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: DAX am Dienstagmittag im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone