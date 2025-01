Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 34,27 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 34,27 EUR. Bei 34,08 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.349.088 Infineon-Aktien.

Am 13.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,81 EUR an. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 13,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 18,87 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,348 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,00 EUR aus.

Am 12.11.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,57 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,54 Prozent zurück. Hier wurden 3,92 Mrd. EUR gegenüber 4,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 04.02.2025 präsentieren. Infineon dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: DAX am Dienstagmittag im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone