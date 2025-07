Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,5 Prozent auf 37,18 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 3,5 Prozent auf 37,18 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 37,16 EUR ein. Mit einem Wert von 37,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.177.724 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 6,07 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 37,67 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,352 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,98 EUR.

Infineon gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,13 Prozent zurück. Hier wurden 3,59 Mrd. EUR gegenüber 3,63 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Infineon-Aktie.

