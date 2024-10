Infineon Aktie News: Infineon verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 29,79 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 29,79 EUR ab. Die Infineon-Aktie sank bis auf 29,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 1.349.807 Stück.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 39,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 10,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,352 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,31 EUR.

Infineon ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,46 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 4,09 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

