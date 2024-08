Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 32,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 32,00 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 31,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,04 EUR. Bisher wurden heute 513.275 Infineon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 18,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 27,07 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,353 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,67 EUR je Infineon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 05.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,09 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 18.11.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,83 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Aufwind

Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt zum Handelsstart im Plus

LUS-DAX aktuell: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen