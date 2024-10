Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 30,81 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 30,81 EUR. Bei 31,33 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 30,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.090.522 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 39,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Bei 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 40,31 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 05.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,83 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

