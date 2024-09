Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 29,82 EUR nach oben.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 29,82 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,21 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.699.035 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 24,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 9,22 Prozent wieder erreichen.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,349 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,81 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 05.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,83 EUR je Aktie belaufen.

