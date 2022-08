Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Nachmittag fester

Das Papier von Infineon konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 25,64 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 25,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.673.648 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,01 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,45 EUR aus.

Am 03.08.2022 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,92 Prozent auf 3.618,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.722,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Infineon wird am 15.11.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 14.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,91 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

