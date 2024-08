Infineon Aktie News: Infineon verzeichnet am Montagmittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 32,14 EUR.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 32,14 EUR abwärts. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 31,87 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 189.524 Infineon-Aktien.

Am 15.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 22,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 15,77 Prozent wieder erreichen.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,349 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,67 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

