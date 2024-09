Infineon Aktie News: Bullen treiben Infineon am Nachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,1 Prozent auf 30,97 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,1 Prozent auf 30,97 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,08 EUR. Bei 30,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.826.993 Infineon-Aktien.

Bei 39,35 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,04 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,349 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 41,81 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 05.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich leichter