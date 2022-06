Infineon Aktie News: Infineon verteuert sich am Vormittag

Das Papier von Infineon legte um 27.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 24,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 24,27 EUR. Bei 24,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 112.482 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 43,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 45,00 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 16.06.2022 auf bis zu 23,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 3,45 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,78 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 09.05.2022 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.700,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.298,00 EUR ausgewiesen.

Am 03.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

