Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Infineon zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Infineon-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 33,41 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Infineon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 33,41 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 33,46 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 33,17 EUR. Bei 33,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 126.211 Aktien.

Am 13.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,81 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,15 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 27,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 16,79 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,348 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,00 EUR.

Am 12.11.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,57 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,92 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 04.02.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.02.2026 dürfte Infineon die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

