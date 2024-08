Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 32,44 EUR.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 32,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 32,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 40.022 Stück.

Bei 39,35 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,54 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,349 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,67 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Infineon gewährte am 05.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,46 Prozent verringert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 12.11.2024 gerechnet. Infineon dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,83 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Anleger lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen

XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus