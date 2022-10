Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag schwächer

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 24,75 EUR abwärts. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,56 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 132.700 Infineon-Aktien.

Bei einem Wert von 43,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,68 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,54 EUR.

Infineon veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.618,00 EUR – ein Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 2.722,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Infineon am 15.11.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,91 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

SK hynix-Aktie steigt dennoch: SK hynix will Produktion drosseln

Infineon-Aktie, AIXTRON-Aktie und Co. unter Druck: Chipwerte durch schlechte Branchennews belastet

Hot Stocks heute: Aktien im Check: Infineon und ProSiebenSat.1

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images