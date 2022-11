Infineon Aktie News: Infineon gibt am Mittag nach

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,6 Prozent auf 31,08 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,01 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 869.634 Infineon-Aktien.

Am 07.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 27,54 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 20,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,320 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,92 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 15.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.143,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.007,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,12 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie weiter gefragt: Buffett-Einsteig bei TSMC schiebt auch Infineon an - Keine Angst vor Abflauen der Chipnachfrage

Infineon-Aktie stärker: Erwartungen im Schlussquartal übertroffen - dauerhaft mehr Wachstum erwartet

Ausblick: Infineon gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images