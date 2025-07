Kursverlauf

Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

17.07.25 09:22 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 38,03 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 38,03 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,17 EUR. Mit einem Wert von 38,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 354.276 Infineon-Aktien umgesetzt. Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,69 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,352 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,59 EUR für die Infineon-Aktie aus. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 08.05.2025. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 3,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,40 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie Infineon-Aktie unter Druck: Sollten Anleger jetzt einsteigen? DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingefahren Infineon-Aktie vor Kurssprung? Deutsche Bank hebt Kursziel drastisch an

