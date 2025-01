Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 33,36 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 33,36 EUR. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 34,17 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 789.800 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 13.06.2024 markierte das Papier bei 38,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 14,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,80 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,65 Prozent.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,348 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,00 EUR aus.

Infineon ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,92 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 04.02.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 10.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,52 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

