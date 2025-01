Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Nachmittag südwärts

So bewegt sich Infineon

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 32,95 EUR.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 32,95 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 32,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 1.584.441 Stück.

Am 13.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,81 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,77 Prozent. Bei 27,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,348 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,00 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 12.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,54 Prozent auf 3,92 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,15 Mrd. EUR gelegen.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 04.02.2025 präsentieren. Infineon dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

DeepSeek setzt KI-Aktien wie Softbank weiter unter Druck - NVIDIA-Aktie nach Rekordwertverlust erholt

Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu