Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 2,2 Prozent auf 33,79 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 34,17 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 33,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 199.947 Infineon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 14,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 27,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 21,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,348 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,00 EUR.

Infineon veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,92 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 10.02.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,52 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

DeepSeek setzt KI-Aktien wie Softbank weiter unter Druck - NVIDIA-Aktie nach Rekordwertverlust erholt

Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu