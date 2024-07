Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Infineon gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 11:49 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 31,00 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,95 EUR. Bisher wurden heute 660.681 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 29,92 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 12,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,347 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,61 EUR.

Am 07.05.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,63 Mrd. EUR – eine Minderung von 11,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,12 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 30.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,84 EUR je Infineon-Aktie.

