Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 31,56 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 31,56 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 31,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 30,95 EUR. Zuletzt wechselten 2.138.173 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 27,60 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Abschläge von 14,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,347 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,61 EUR an.

Infineon gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,84 Prozent auf 3,63 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Infineon.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

