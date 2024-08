Infineon Aktie News: Infineon verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Infineon-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 32,36 EUR.

Die Infineon-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 32,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 32,40 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 32,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.137 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,60 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 19,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,349 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 05.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Infineon die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,83 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

