Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 22,49 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 22,49 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,93 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.072.257 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 48,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,68 EUR am 05.07.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,78 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,77 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Infineon ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.618,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.722,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.11.2022 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Am 14.11.2023 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,91 EUR je Infineon-Aktie.

