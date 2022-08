Infineon Aktie News: Infineon am Mittag stabil

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Infineon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 24,89 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,51 EUR aus. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,82 EUR nach. Bei 25,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 971.127 Stück.

Am 19.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 43,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 20,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 20,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 03.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.618,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.722,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 15.11.2022 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

