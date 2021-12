Fed-Aussagen beflügeln DAX

Der DAX eröffnete 1,5 Prozent höher bei 15.708,94 Zählern und steigt noch weiter nach oben. Aktuell gewinnt das Börsenbarometer 1,77 Prozent auf 15.749,60 Punkte hinzu.

Der geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Inflation ist am Donnerstag an den Börsen gut angekommen.

Schneller Fed-Ausstieg aus lockerer Geldpolitik

Die Fed will schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen als bisher beabsichtigt und deutete für 2022 drei Zinserhöhungen an. Damit können die Anleger nun planen, Unsicherheit weicht aus dem Markt. Galt bisher die Liquiditätszufuhr durch die Notenbanken als zentraler Treiber der Kursgewinne an den Aktienmärkten, scheinen die Anleger jetzt darauf zu hoffen, dass die Fed die Inflation bekämpfen kann, ohne das Wirtschaftswachstum abzuwürgen.

"Das Leitzinsniveau steigt schneller, auf lange Sicht aber nicht höher", schrieb Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank. Das bis Ende 2024 erwartete Zinsniveau habe sich kaum verändert. Die Notenbanker wollten "lieber früher handeln", um später "nicht länger und aggressiver auf der Bremse stehen zu müssen".

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com