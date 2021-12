Europäische Zentralbank bleibt bei lockerer Geldpolitik: Keine Leitzinsanpassung - PEPP läuft im März aus

Die Europäische Zentralbank EZB hat die Leitzinsen für den Euroraum wie erwartet unangetastet gelassen. Der Tendersatz bleibt bei 0,0 Prozent auf dem historischen Rekordtief. Der Einlagensatz für Geschäftsbanken bleibt unverändert bei -0,5 Prozent. Keine Anpassungen gab es auch bei Spitzenrefinanzierungssatz, der bei 0,25 Prozent verbleibt.

Maßnahmen zur Inflationsanpassung waren von den Währungshütern am Markt nicht erwartet worden. Das in der Corona-Krise aufgelegte Notkaufprogramm für Anleihen soll Ende März auslaufen. Beendet sind die milliardenschweren Wertpapierkäufe der Notenbank damit aber nicht, wie der EZB-Rat am Donnerstag entschied. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Inflationsprognosen für 2023 und 2024.

Die neue Corona-Variante Omikron wird indes als "Verbündeter der EZB" gesehen: "Der Verweis auf unsichere Rahmenbedingungen durch Omikron erlaubt, die geldpolititsche Straffung beliebig nach hinten zu verschieben", sagt ein Händler.

Andere Notenbanken passen Geldpolitik an

Am Vortag hatte die US-Notenbank hat angesichts der extrem Preisanstiege einen zügigeren Ausstieg aus ihrem massiven Kaufprogramm beschlossen. Zudem werden in neuen Projektionen mindestens drei Zinserhöhungen im nächsten Jahr in Aussicht gestellt. Die Reduzierung der Anleihekäufe wird auf 30 Milliarden Dollar pro Monat beschleunigt, so dass das Programm bereits im März statt wie ursprünglich geplant im Juni 2022 enden könnte.

Die britische Notenbank BoE hat unterdessen am Donnerstag ihren Leitzins überraschend um 15 Basispunkte auf 0,25 Prozent erhöht und damit die Märkte überrascht.



