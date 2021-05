DAX springt mit Rekordhoch in neue Handelswoche

Der deutsche Leitindex stieg mit einem Plus von 0,72 Prozent bei 15.548,29 Punkten in die Sitzung am Dienstag ein - neuer Rekord. Seinen bisherigen Höchststand hatte der DAX vor einer Woche bei 15.538 Punkten erreicht.

Aussagen wichtiger Akteure der US-Notenbank hätten die Inflationssorgen der Anleger gedämpft, hieß es bei den Marktstrategen der Crédit Suisse. Vor allem Technologiewerte an der NASDAQ waren in New York zum Wochenstart entsprechend stark gefragt gewesen. Auch aus Asien sprang der Funke über und die Kurse in Japan und China legten zu.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com