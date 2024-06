Insider bewegt AdCapital-Aktien

Insiderdeal

Die AdCapital-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Kürzlich kam es bei AdCapital zu Directors' Dealings. Am 26.06.2024 wurde der Deal offiziell gemacht. 998 AdCapital-Papiere zu jeweils 2,53 EUR erwarb am 21.06.2024 Accorus UG (haftungsbeschränkt), in enger Beziehung. Die Aktionäre schickten das Papier von AdCapital nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 8,80 Prozent auf 2,48 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die AdCapital-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 2,40 EUR. Die Anzahl der gehandelten AdCapital-Aktien belief sich an jenem Tag auf 418 Stück. AdCapital wird derzeit am Markt mit 33,46 Mio. Euro bewertet. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 13.941.570 Papiere.

Zuvor handelte Accorus UG (haftungsbeschränkt) am 18.06.2024 mit AdCapital-Anteilen. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 998 Papiere zu jeweils 2,52 EUR.

Redaktion finanzen.net