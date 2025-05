EQS-Adhoc: AdCapital AG: Umsatz- und Ergebnis 2024, Prognose 2025 Geschäftsjahr 2024

EQS-Ad-hoc: AdCapital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

AdCapital AG, Waldbronn ISIN: DE0005214506 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Schlagwort(e): Ergebnis 2024 / Prognose 2025 13. Mai 2025 AdCapital AG: Umsatz- und Ergebnis 2024, Prognose 2025 Geschäftsjahr 2024 Umsatz sinkt auf 159,0 Mio. Euro (Vorjahr 165,1 Mio. Euro) EBITDA sinkt auf 3,2 Mio. Euro (Vorjahr 7,4 Mio. Euro) EBIT sinkt auf -0,8 Mio. Euro (Vorjahr 3,4 Mio. Euro) Waldbronn, 13. Mai 2025 Die AdCapital AG („Gesellschaft") gibt bekannt, dass die AdCapital AG und ihre Beteiligungsunternehmen im Geschäftsjahr 2024 nicht nahtlos an die Erfolge des Turnarounds anknüpfen konnte. In einem schwierigen geopolitischen Marktumfeld hat die AdCapital Gruppe einen zum Vorjahr rückläufigen Umsatz von 159,0 Mio. Euro zu verzeichnen, nachdem der Umsatz im Vorjahr noch bei 165,1 Mio. Euro gelegen hatte. Der EBITDA lag im Geschäftsjahr 2024 bei 3,2 Mio. Euro und der EBIT bei -0,8 Mio. Euro. Im Vorjahr lag der EBITDA bei 7,4 Mio. Euro und der EBIT bei 3,4 Mio. Euro. Maßgeblich für Umsatz- und Ergebnisrückgang sind u.a. schwierigere Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2024, geprägt von einer Zunahme der geopolitischen Spannungen in Europa und Nahost, einer stagnierenden bzw. rückläufigen Wirtschaftsleistung in Deutschland, sowie einem deutlichen Rückgang des Exports, der wiederum auf eine nachlassende Nachfrage in den wichtigsten Absatzmärkten zurückzuführen ist. Der Wirtschaftsraum Deutschland war darüber hinaus belastet durch hohe Energiekosten, sowie eine zunehmende Bürokratisierung, was unter anderem zu erhöhten Aufwendungen der Unternehmen und somit zu einer Erhöhung der Produktionskosten geführt hat. Auch in Asien und dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum hatten die Beteiligungsunternehmen eine ungewöhnlich schwache Nachfrage zu verzeichnen. Der Ergebnisrückgang resultiert darüber hinaus aus erhöhten Kosten für Transporte, Versicherungen, Energie und die Prozessoptimierung, aus Abschreibungen auf Vorratsvermögen, sowie aus Produktionsverzögerungen, aber auch aus getroffenen Maßnahmen zur Stärkung und Anpassung der Gesellschaften an die sich ändernden globalen Rahmenbedingungen und zur Stärkung der Resilienz. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert die AdCapital AG, basierend auf den geopolitischen Rahmenbedingungen, aufgrund der weiteren Intensivierung der vertrieblichen und operativen Maßnahmen zu Kostenoptimierung und Erhöhung der Resilienz eine leichte Steigerung des Umsatzes und ein positives Ergebnis. Hierbei rechnet der Vorstand für das 1. Quartal 2025 noch mit einer Verschlechterung der Umsatz- und Ergebnissituation, insbesondere wegen der angespannten globalen Marktsituation und der unvorhersehbaren Zollpolitik der US-Regierung. Darüber hinaus rechnet der Vorstand mit weiteren Kosten zur Stabilisierung der Lieferketten und weiteren notwendigen Investitionen in die Beteiligungsunternehmen zur Anpassung an die Marktsituation. Im 2. Quartal 2025 geht die AdCapital AG von einer Stabilisierung des Marktumfeldes mit ausgeglichenen Ergebnissen der Beteiligungsunternehmen aus. Für das 2. Halbjahr rechnet der Vorstand mit moderat ansteigenden globalen Wirtschaftsleistungen und hierdurch mit Umsatzsteigerungen und positiven Ergebniseffekten. Basierend auf dieser Einschätzung geht die AdCapital AG von einer Umsatz-Bandbreite für das Geschäftsjahr 2025 von 159,0 Mio. Euro bis 166,8 Mio. Euro aus. Für das Ergebnis wird aktuell von einer EBIT-Bandbreite von 0,3 bis 2,1 Mio. Euro ausgegangen. Die Prognose der AdCapital AG steht unter dem Vorbehalt eines schwierigen geopolitischen Marktumfelds mit nicht vorhersehbaren Einflussfaktoren. Kontakt: Investor Relations AdCapital AG Tel. +49 7243 5054150 investorrelations@adcapital.de



