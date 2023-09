Insider bewegt FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktien

Insider Portfolio

Ein Insider nimmt sich die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie vor.

Zum 14.09.2023 wurde bei FCR Immobilien Aktiengesellschaft ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Publikation des Deals fand am 15.09.2023 statt. 1.430 FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktien für jeweils 12,50 EUR kaufte am 14.09.2023 RAT Asset & Trading GmbH, in enger Beziehung. Bis zum Handelsende ging es für das FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 2,50 Prozent auf 12,30 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 12,10 EUR. FCR Immobilien Aktiengesellschaft wird derzeit am Markt mit 121,41 Mio. Euro bewertet. Derzeit sind 9.870.450 Aktien handelbar.

RAT Asset & Trading GmbH führte zuvor am 11.09.2023 das letzte Eigengeschäft durch. Es wurde ein Kauf von 1.391 FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktien zu je 12,50 EUR getätigt.

