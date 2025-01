Insider bewegt GEA-Aktien

Insider Depot

Bei GEA wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Am 07.01.2025 wurden bei GEA Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Der Handel wurde am 10.01.2025 öffentlich gemacht. Sein Engagement in GEA ausgebaut, hat am 07.01.2025 Köhler, Prof. Dr. Annette G., Aufsichtsrat. Das Portfolio erweiterte sich damit um 827 Aktien zu je 48,17 EUR. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 0,30 Prozent auf 48,00 EUR zu.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das GEA-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 0,40 Prozent auf 49,06 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 50 GEA-Aktien den Besitzer. GEA ist derzeit am Markt 8,14 Mrd. Euro wert. 166.172.160 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Bereits am 07.01.2025 kam es bei GEA-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Damals erstand Aufsichtsrat, Kempf, Prof. Dieter, 1.604 Aktien zu jeweils einem Preis von 48,16 EUR.

