Insider bewegt JDC Group-Aktien

Für den 14.03.2023 wurde bei JDC Group ein Insiderdeal gemeldet. Die Transaktion wurde am 17.03.2023 publik gemacht. in enger Beziehung Grace Beteiligungs GmbH griff am 14.03.2023 bei JDC Group-Aktien zu. 606 JDC Group-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 16,59 EUR gekauft. Die JDC Group-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,80 Prozent auf 16,35 EUR abwärts.

Das Papier von JDC Group legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 5,60 Prozent auf 17,05 EUR. Am Markt ist JDC Group aktuell 217,19 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 13.163.298 Aktien im Streubesitz.

Grace Beteiligungs GmbH tätigte zuvor am 13.03.2023 einen Insidertrade. Grace Beteiligungs GmbH fügte 1.194 Anteile zu jeweils 16,48 EUR dem eigenen Depot hinzu.

