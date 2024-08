Insider kauft FUCHS SE-Aktien

Directors' Dealings

So änderte ein Insider seinen Anteil an FUCHS SE.

FUCHS SE meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 08.08.2024. Der Handel wurde am 09.08.2024 gemeldet. Am 08.08.2024 baute Fuchs, Stefan, Vorstand, sein Depot um 487 Aktien aus. Fuchs, Stefan bezahlte 31,20 EUR je Anteilsschein. Kaum Ausschläge verzeichnete die FUCHS SE-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 31,25 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die FUCHS SE-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,50 Prozent auf 31,55 EUR. Der Tagesumsatz der FUCHS SE-Aktie belief sich da auf 2 Aktien. FUCHS SE wird derzeit am Markt mit 4,60 Mrd. Euro bewertet. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 65.620.448 Papiere.

Bereits am 08.08.2024 hatte Fuchs, Stefan einen Trade getätigt. Fuchs, Stefan fügte 1.760 Anteile zu jeweils 31,23 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net