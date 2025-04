Insider kauft ProCredit-Aktien

Erfasster Insidertrade

Bei ProCredit wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Zum 09.04.2025 wurde bei ProCredit ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 11.04.2025. Joleska Popovska, Jovanka, Aufsichtsrat, baute das eigene Depot am 09.04.2025 um ProCredit-Anteile aus. Joleska Popovska, Jovanka erwarb 176 Aktien zu einem Kurs von je 8,56 EUR. Die ProCredit-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 0,20 Prozent auf 8,26 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die ProCredit-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,40 Prozent auf 8,82 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 200 ProCredit-Aktien den Besitzer. ProCredit ist derzeit am Markt 512,42 Mio. Euro wert. An der Börse handelbar sind momentan 58.898.500 Papiere.

Vor dem Chatzis, Georgios-Trade wurde die letzte Transaktion am 09.04.2025 verzeichnet. Bei einem Kurs von 8,56 EUR je Papier baute ProCredit-Chatzis, Georgios Vorstand sein Engagement um 380 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net