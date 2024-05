Insider nimmt Brenntag SE-Aktien ins Depot

Portfolio geändert

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Brenntag SE-Aktie.

Werte in diesem Artikel

Am 24.05.2024 wurden bei Brenntag SE Directors' Dealings erfasst. Die Transaktion wurde am 27.05.2024 offengelegt. Von Vorstand Neumann, Dr. Kristin wurden am 24.05.2024 Brenntag SE-Papiere gekauft. Für je 64,92 EUR wurden 1.700 Brenntag SE-Papiere erstanden. Die Brenntag SE-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 0,40 Prozent auf 65,04 EUR nach.

Die Brenntag SE-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,50 Prozent auf 65,86 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 295 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Der Marktwert von Brenntag SE beträgt unterdessen 9,40 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 144.384.992 Papiere.

Vor dem Friede, Michael-Trade wurde die letzte Transaktion am 17.05.2024 verzeichnet. Einen Zukauf von 738 Papiere für jeweils 69,06 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion finanzen.net