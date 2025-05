Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 59,34 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 2,0 Prozent auf 59,34 EUR. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 59,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.325 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 68,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 16,14 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 51,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 14,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 73,63 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,98 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 4,07 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Brenntag SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,67 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie dreht ins Plus: Brenntag ernennt neuen CEO

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren verdient

Brenntag SE-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Brenntag SE-Aktie