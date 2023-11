Insider verkauft Varta-Aktien

Insider Depot

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Varta ins Blickfeld.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 17.11.2023 bei Varta. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 20.11.2023. Hald, Gabriele, in enger Beziehung, hielt am 17.11.2023 nicht an Varta-Aktien fest. Die Führungskraft veräußerte 4.350 Aktien zu jeweils 22,31 EUR. Das Papier von Varta konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 5,00 Prozent auf 23,15 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 0,90 Prozent auf 23,04 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 3.137 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Marktwert von Varta beträgt unterdessen 976,50 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 42.641.700 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuletzt hatte es am 17.11.2023 Directors' Dealings bei Varta gegeben. Varta-Vorstand Hald, Rainer hatte das eigene Portfolio um 8.648 Papiere zu je 23,23 EUR reduziert.

Redaktion finanzen.net