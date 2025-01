Insidertrade bei Deutsche Konsum REIT-AG ausgemacht: So reagiert die Aktie

Insider-Alarm

Bei Deutsche Konsum REIT-AG wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Deutsche Konsum REIT-AG meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 06.01.2025. Die Transaktion wurde am 08.01.2025 publik gemacht. Obotritia Capital KGaA, in enger Beziehung, strich das eigene Depot am 06.01.2025 um Deutsche Konsum REIT-AG-Anteile zusammen. Somit schrumpfte das Portfolio um 600.000 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 3,35 EUR. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Konsum REIT-AG-Aktie dann im FSE-Handel bei 3,53 EUR.

Die Deutsche Konsum REIT-AG-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 3,41 EUR. Der Deutsche Konsum REIT-AG-Wert wird an der Börse aktuell auf 144,59 Mio. Euro beziffert. Gegenwärtig werden 40.728.600 Aktien frei am Markt gehandelt.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 06.01.2025 statt. Damals hatte Försterweg Beteiligungs GmbH in enger Beziehung 600.000 Anteilsscheine zu je 3,35 EUR gekauft.

