Insidertrade bei Fraport ausgemacht: So reagiert die Aktie

Am 06.12.2022 konnte bei Fraport ein Insidertrade ausgemacht werden. Der Handel wurde am 09.12.2022 gemeldet. Am 06.12.2022 baute Giesen, Anke, Vorstand, sein Depot um 100 Aktien aus. Giesen, Anke bezahlte 41,67 EUR je Anteilsschein. Zum Handelsende ging es für die Fraport-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,70 Prozent auf 42,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von Fraport nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 1,10 Prozent auf 42,02 EUR. Der Tagesumsatz der Fraport-Aktie belief sich da auf 1.105 Aktien. Fraport verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,84 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 92.391.336 Wertpapiere.

Vor dem Prümm, Dr. Pierre Dominique-Handel sorgte zuletzt am 28.11.2022 eine Führungskraft für Aufsehen. Insgesamt 305 Fraport-Anteile (41,84 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Prümm, Dr. Pierre Dominique Vorstand.

