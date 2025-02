Insidertrade bei Veganz: So reagiert die Aktie

Insidertrade

Directors' Dealings brachten jüngst die Veganz-Aktie in Bewegung.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 13.02.2025 bei Veganz. Der Handel wurde am 14.02.2025 öffentlich gemacht. Von in enger Beziehung Bredack Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH wurden am 13.02.2025 Veganz-Papiere gekauft. Für je 6,00 EUR wurden 8.199 Veganz-Papiere erstanden. Die Veganz-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 10,40 EUR.

Mit einem Kurs von 10,45 EUR zeigte sich die Veganz-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 100 Veganz-Aktien. Aktuell verbucht Veganz einen Börsenwert von 12,58 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 1.251.999 Aktien beziffert.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 13.02.2025 statt. Zu diesem Zeitpunkt gingen 199 Anteile zu jeweils 6,00 EUR an Möller, Moritz Vorstand.

Redaktion finanzen.net