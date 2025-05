Insidertrade bei Veganz: So reagiert die Aktie

Anpassung im Portfolio

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der Veganz-Aktie für Bewegung.

Kürzlich kam es bei Veganz zu Directors' Dealings. Die BaFin wurde am 28.05.2025 über die Transaktion informiert. Brachmüller, Anja, Vorstand, hielt am 23.05.2025 nicht an Veganz-Aktien fest. Die Führungskraft veräußerte 375 Aktien zu jeweils 13,35 EUR. Das Papier von Veganz legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 12,10 Prozent auf 13,45 EUR.

Die Veganz-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 13,10 EUR. Die Marktkapitalisierung von Veganz beläuft sich aktuell auf 18,18 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 1.377.198 Papiere.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 23.05.2025 Veganz-Anteile gehandelt. Bei einem Kurs von 13,45 EUR dampfte die Führungsperson das eigene Depot um 2.800 Veganz-Aktien ein.

