Insidertrade: FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktien verkauft

Directors' Dealings

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei FUCHS PETROLUB SE VZ informiert.

Am 10.11.2023 wurde bei FUCHS PETROLUB SE VZ ein Insidertrade durchgeführt. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 13.11.2023 ein. Fuchs, Stefan, Vorstand, agierte mit Blick auf den Anteilsschein am 10.11.2023 pessimistisch. Fuchs, Stefan reduzierte die eigene Position um 12.001 Aktien zu jeweils 38,96 EUR. Mit einem Wert von 38,80 EUR bewegte sich die FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Die FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,40 Prozent bei 38,82 EUR. Letztlich wurden via FSE 131 FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktien gekauft oder verkauft. Am Markt ist FUCHS PETROLUB SE VZ aktuell 4,76 Mrd. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 67.523.752 Papiere.

Die letzte Insider-Bewegung bei FUCHS PETROLUB SE VZ ergab sich am 10.11.2023. Einen Verkauf von 18.614 Papiere für jeweils 38,32 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Reister, Dr. Timo.

Redaktion finanzen.net