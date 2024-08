Insidertrade: FUCHS SE-Aktien zugekauft

Insider Portfolio

FUCHS SE gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 08.08.2024 wurde bei FUCHS SE ein Insidertrade durchgeführt. Am 09.08.2024 wurde der Deal offiziell gemacht. Im Portfolio von FUCHS SE-Vorstand Fuchs, Stefan kam es am 08.08.2024 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 1.130 Aktien zu jeweils 31,20 EUR hinzu. Die FUCHS SE-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 31,25 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im FSE-Handel gewannen die FUCHS SE-Papiere letztlich 0,50 Prozent auf 31,55 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 2 FUCHS SE-Aktien den Besitzer. FUCHS SE wird aktuell mit einem Börsenwert von 4,60 Mrd. Euro gelistet. 65.620.448 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Fuchs, Stefan tätigte zuvor am 08.08.2024 einen Insidertrade. Es wurde ein Kauf von 1.760 FUCHS SE-Aktien zu je 31,23 EUR getätigt.

