Insidertrade: KST Beteiligungs-Aktien ins Depot genommen

Directors' Dealings

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei KST Beteiligungs informiert.

Am 27.12.2023 wurden bei KST Beteiligungs Directors' Dealings erfasst. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 28.12.2023. 9.965 KST Beteiligungs-Papiere zu jeweils 1,15 EUR erwarb am 27.12.2023 Schmitt, Martin, Aufsichtsrat. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die KST Beteiligungs-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 1,11 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die KST Beteiligungs-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 1,04 EUR. Der Börsenwert von KST Beteiligungs beläuft sich aktuell auf 5,19 Mio. Euro. 4.676.576 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 22.12.2023 KST Beteiligungs-Anteile gehandelt. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 35 Papiere zu jeweils 1,12 EUR.

Redaktion finanzen.net