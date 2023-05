Insidertrade: Medigene-Aktien ins Depot genommen

Aktien in diesem Artikel Medigene 1,65 EUR

Am 05.05.2023 wurden bei Medigene Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Publikation des Deals fand am 09.05.2023 statt. Ho, Dr. Selwyn, Vorstand, baute das eigene Depot am 05.05.2023 um Medigene-Anteile aus. Ho, Dr. Selwyn erwarb 13.612 Aktien zu einem Kurs von je 1,68 EUR. Die Medigene-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 1,66 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Medigene-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 2,10 Prozent auf 1,70 EUR nach oben. Im Handel wurden an diesem Tag 993 Medigene-Aktien umgesetzt. Medigene verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,65 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 24.562.700 Papiere.

Bereits am 04.05.2023 hatte Ho, Dr. Selwyn einen Trade getätigt. Um 13.400 Anteile für einen Preis von jeweils 1,68 EUR baute Ho, Dr. Selwyn das eigene Portfolio aus.

