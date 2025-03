Insidertrade: Philomaxcap-Aktien zugekauft

Directors' Dealings

Philomaxcap gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 12.03.2025 bei Philomaxcap. Die BaFin wurde am 14.03.2025 über die Transaktion informiert. Im Portfolio von Philomaxcap-in enger Beziehung Skufo Private Capital GmbH kam es am 12.03.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 50.000 Aktien zu jeweils 1,00 EUR hinzu. Bei der Philomaxcap-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 0,94 EUR.

Die Philomaxcap-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 0,94 EUR. Der Börsenwert von Philomaxcap beläuft sich unterdessen auf 15,99 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 17.007.200 Papiere.

Die letzte Insider-Bewegung bei Philomaxcap ergab sich am 12.03.2025. Aufsichtsrat, McMorrow, Josh, erwarb 50.000 Papiere zu jeweils 1,00 EUR.

