So reagiert die Philomaxcap-Aktie auf Directors' Dealings

Insidertrade im Blick

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei Philomaxcap informiert.

Am 12.03.2025 tätigte bei Philomaxcap eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die BaFin wurde am 14.03.2025 über die Transaktion informiert. Wiendieck, Dr. Markus, Aufsichtsrat, baute das eigene Depot am 12.03.2025 um Philomaxcap-Anteile aus. Wiendieck, Dr. Markus erwarb 100.000 Aktien zu einem Kurs von je 1,00 EUR. Die Philomaxcap-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,94 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Philomaxcap-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 0,94 EUR. Die Philomaxcap-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 15,99 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 17.007.200 Anteilsscheine beziffert.

Der vorherige Insidertrade mit Philomaxcap-Aktien wurde am 12.03.2025 verzeichnet. Bei einem Kurs von 1,00 EUR je Papier baute Philomaxcap-McMorrow, Josh Aufsichtsrat sein Engagement um 50.000 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net