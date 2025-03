Philomaxcap-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Insidertrade im Blick

Directors' Dealings: So reagierte die Philomaxcap-Aktie.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 12.03.2025 bei Philomaxcap verzeichnet. Der Handel wurde am 14.03.2025 gemeldet. Aufsichtsrat McMorrow, Josh griff am 12.03.2025 bei Philomaxcap-Aktien zu. 50.000 Philomaxcap-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 1,00 EUR gekauft. Anleger zeigten sich alles in allem bei der Philomaxcap-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 0,94 EUR.

Die Philomaxcap-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 0,94 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Marktkapitalisierung von Philomaxcap beziffert sich unterdessen auf 15,99 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 17.007.200.

Bei Philomaxcap kam es davor am 12.03.2025 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Damals hatte Skufo Private Capital GmbH in enger Beziehung 50.000 Anteilsscheine zu je 1,00 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net